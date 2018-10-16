HDP Selahattin Demirtaş’ı sildi mi? 6. yıl videosunda ilginç detay

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) 6’ncı yılı için hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından, “Partimiz 6 yaşında. 6 yıldır yenemediler, 60 yıl geçse yenemeyecekler. Bu inancı bitiremeyecekler. Çünkü ‘bir gider bin geliriz’, çünkü umudun adresiyiz” mesajıyla paylaştı.

Ancak video sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figan Yüksekdağ’ın videoda olmadığını iddia etti.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ DETAYI: Ancak videonun dördüncü ve beşinci saniyesinde sağ tarafta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın görüntüleri görünüyor. Fakat videonun tamamında, Demirtaş'ın iki, Yüksekdağ’ın fotoğrafı bir kez ve çok küçük olarak kullanılması dikkat çekiyor.