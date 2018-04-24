HDP adaylık kararını açıkladı!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Temelli, şunları söyledi: "Mahallelerde, seçim güvenliği meclisleri oluşturalım. Bu meclisler, sandıklara sahip çıksın. Gece gündüz çalışacağız. 7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran'da tamamlayacağız. Kendi adayımızla gireceğiz. Emek, demokrasi güçlerinin sesi olacağız. Emek, demokrasi güçlerinin ortaklaştığı Türkiye'nin adayıyla gireceğiz. Türkiye partisi olduğumuz için Türkiye adayıyla gireceğiz. Güçlü adayla gireceğiz çünkü, bizim programımız güçlü."