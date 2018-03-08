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Hava saldırısında onlarca sivil öldü!

Hava saldırısında onlarca sivil öldü!

Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarında 28 sivil öldü.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 20:51 - Güncelleme: 08-03-2018 00:45

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen Doğu Guta'nın farklı yerleşimlerine düzenlediği saldırılarda 28 sivil yaşamını yitirdi.
 
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçisi Rusya, BMGK'nin ateşkes kararına rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleriyle Sakba, Arbin, Hammuriye, Beyt Sava, Cisrin, Misraba Kefer Batna beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına sabah saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenlendi.

Rejim ve Rus savaş uçaklarının Hammuriye'ye akşam saatlerinde düzenlediği bombardımanında çoğu kadın ve çocuk 20 sivil can verdi.

Sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'nın farklı yerleşimlerine düzenlenen hava saldırılarında Sakba'da 4, Cisrin'de 3 ve Haresta'da 1 sivil hayatını kaybetti.

Böylece sabah saatlerinden bu yana Rejim ve Rus güçlerinin saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 28'i buldu.

Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından bölgedeki sağlık noktalarına götürülürken, devam eden saldırılar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SON 17 GÜNDE 862 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-6 Mart döneminde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 834 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 17 günde ölen sivillerin sayısı 862'ye yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü. 

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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  • MerWen JK 07 Mart 2018 21:34 Katar-Suudi rekabeti Doğu Guta'yı nasıl vurdu?.. Doğu Guta'da Suudi Arabistan ile Katar arasında yaşanan rekabet can alıyor!........

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