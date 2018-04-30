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Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon! Onlarca gözaltı...

Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon! Onlarca gözaltı...

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında, aralarında eski albayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi... Son dakika gelişmeler geliyor...

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 10:45 - Güncelleme: 30-04-2018 10:45

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Yapılanması"na yönelik yeni bir operasyonun startı verildi. Son dakika bilgisine göre, soruşturma kapsamında aralarında eski albayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheliden 15'i yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında telefonlarına ByLock yükledikleri, deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandıkları belirlenen 5'i albay, 5'i yarbay 13'ü binbaşı ve 2'si yüzbaşı olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İzmir, Denizli, İstanbul, Çanakkale, Osmaniye, Sakarya, Diyarbakır, Konya, Eskişehir, Balıkesir ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem yürütülen şüphelilerden 11'inin pilot, 11'inin KHK ile ihraç, 2'sinin ise emekli edilen eski TSK personeli oldukları, 12'sinin de geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

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