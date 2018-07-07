Hava harekatlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün ve bugün Sinat-Haftanin ile Ömerli kırsalında hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatları sonucunda 8 silahlı terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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