Hava durumu Adana sağanak çok sert yeni rapor

ADANA hava durumu meteoroloji saatlik raporları yayınladı. Adana'da son birkaç gündür etkili olan sağanak yağış bugün de etkisini iyice arttıracak özellikle öğlen saatlerinde şiddetini arttıracak. Bugün Adana'da hissedilen sıcaklık değeri en düşük 14 derece en yüksek 21 derece olacak.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL: Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Sakarya, Mersin, Adana, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.