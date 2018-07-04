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Hatice Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı gerçek sebebi meğer...

Gelinim Mutfakta yarışmasından en son Başak ile kaynanası elenmişti. Bu hafta izleyici Gelinim Mutfakta'da Hatice Karabulut ile kaynanasını göremeyince şaşırdı. Peki Hatice'ye ne oldu yeni gelen yarışmacılar kim?

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 13:21 - Güncelleme: 04-07-2018 13:21

Gelinim Mutfakta yarışmasının 2 Temmuz - 6 Temmuz haftasında şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Yarışmada en uzun soluklu kalan gelinlerden Hatice ve kaynanası Hüsniye Karabulut bir anda ortadan kayboldu. Cuma günü yapılan son elemede yarışmaya veda eden Başak ile kaynanası olmuştu. Hatice Karabulut ise haftayı ikincilikle bitirmişti.

Bilezikleri yeni yarışmacıya kaptıran Hatice ile kaynanası Hüsniye Karabulut bu hafta Gelinim Mutfakta'daki masalarını boş bıraktılar. İşin perde arkasına dair dolaşan iddialara geçmeden önce Fatih Ürek'in derinine inmeden yaptığı açıklamayı verelim.

Programın sunucu Fatih Ürek pazartesi günü Hatice ile Hüsniye'nin masasını gösterip 'Gördüğünüz gibi yarışmaya gelmediler' dedi.  Kanal D ise bu sırada geçtiği alt yazıda Hatice Karabulut ile kaynanası Hüsniye Karabulut'un yarışmadan çekildiğini duyurdu.

Hatice ile kaynanası neden çekildi asıl sebebi : Gelinim Mutfakta yarışmasında en uzun süre kalan gelin Hatice ile kaynanası Hüsniye olmuştu. Gelin ve kaynana arasında sürekli bir gerilim vardı. Bunun sebebi de kaynana Hüsniye'nin gelininin yemeklerini bir türlü bulamamasıydı.

Son elemenin olduğu cuma günü de benzer bir tablo yaşandı. Hüsniye hanım bu kez Hatice'nin tabağını bulamamakla kalmadı en çok kavga ettiği rakibi Başak'ın tabağına 5 puan verdi. Kaynanasından 1 puan alan Hatice bu yüzden haftanın birincisi olma ve bilezikleri alma şansını kaçırdı. Söylenenlere göre Hatice ile Hüsniye hanımın yarışmadan çekilmesinin asıl sebebi bu. Gelin ile kaynananın bu son olay sonrasında kavga ettikleri ve bu yüzden Gelinim Mutfakta yarışmasına çıkmadıkları söyleniyor. 

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları : Yarışmaya 17. Hafta Suzan Tekin ve gelini Şebnem Karataş elenen Başak ile kayınvalidesinin yerine katıldı. Yarışmadan çekilen Hüsniye ve gelini Hatice Karabulut'un yerine ise Sevgül Kıroğlu ve gelini Cansu Şöhret dahil oldu.

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