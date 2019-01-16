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Hatay'da korkunç olay! Genç kızın yüzüne asit attı

Hatay'da korkunç olay! Genç kızın yüzüne asit attı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir hırsız cep telefonunu çalmaya çalıştığı genç kızın yüzüne asit attı. İlk müdahalenin ardından gözü ve yüzü etkilenen Özek, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 23:56 - Güncelleme: 16-01-2019 00:07

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen genç kızın telefonunu çalmaya çalışan hırsız, genç kızın yüzüne asit türünden bir sıvı döktü.

Alınan bilgiye göre, Buluttepe Mahallesi 390. Sokak üzerinde dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek, bir hırsız tarafından gasp edildi.

Telefonunu almaya çalıştığı sırada kendisine direnen genç kızın yüzüne asit türü bir sıvı döken hırsız, olay yerinden kaçtı. Özek'in sesini duyan mahalleli sağlık ekiplerine haber verdi.

Özek, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından gözü ve yüzü etkilenen Özek, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ömer bayram 16 Ocak 2019 00:06 Ya bu ülke nereye gidiyor artık bu idam mı gelecek ne gelecekse gelsin yetti artık.

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