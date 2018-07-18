GAZİANTEP-İslahiye karayolunda minibüs ile hafif ticari aracın hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Korkunç kaza çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: Kaza, Gaziantep-İslahiye D-400 karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. 27 GK 005 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Malik C., önünde seyreden tırı sollamak istedi. Hatalı sollama sonucu hafif ticari araç ile karşı şeritten gelen Kalender Özer yönetimindeki 27 P 9331 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI: Kazada minibüs şoförü Kalender Özer hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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YORUM YAZIN Hatalı sollama faciayla sonuçlandı! O anlar kamerada videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
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