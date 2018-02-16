Hastanede 'duş' skandalında yeni gelişme!

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, doktorun hastaların odasında duş aldığı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Medyada 14.2.2018 tarihinde yer alan 'Doktor Kızlarımın Odasında Nasıl Duş Alır' başlıklı haberler üzerine hastane başhekimliğince; olayın vuku bulduğu yerin kamera kayıtları izlenmiş olup, konuya yönelik Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur" denildi.