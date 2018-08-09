Hande Kazanova anlattı: Parçalı Güneş Tutulması Aslan burcunda mı gerçekleşecek?

27 Temmuz'da gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması'nın ardından, Parçalı Güneş Tutulması bekleniyor. 11 Ağustos gerçekleşecek Parçalı Güneş Tutulması'nın burçlar üzerinde etkisi merak konusu. Parçalı Güneş Tutulmasın'da Aslan burcu hangi etkiler altında olacak? Astrolog Hande Kazanova Aslan burcu üzerindeki etkilerini cevapla.tv'ye anlattı.

Arkadaşlarınızla yapacağınız yapacağınız planlar bu hafta devrede olabilir. Hem kişisel gelişimlerinize, hem de yakın çevre konularınıza ilgili olacaksınız. Önemli haftalardan bir tanesi çünkü; Cumartesi günü sizin burcunuzda parçalı güneş tutulması yaşanacak. Bu dönem Aslan burcunda bir de Ocak sonunda devreye girecek ama yine de bu tutulma sizin hayatınızda hızlı bir takım olayları sizin karşınıza getirecek. Özellikle doğum gününüz 11 Ağustos’a yakın bir zaman ise 9-10-11-12-13 civarı doğduysanız bu tutulma hayatınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Eğer yükseleniniz Aslan ise, kişisel kararlarınızın ve hayati kararlarınızın olduğu bir tutulma yaşayacaksınız. Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması hayatınızda çok önemli değişimleri içeriyor. Tutulmaya doğru giderken bu hafta herşeyin sizin istediğiniz gibi olmasını ve şekillenmesini isteyebilir, kontrolcü yapınızla hareket edebilirsiniz. Diğer yandan eğer çok abarttıysanız ailenize vereceğiniz sözleri tutmak kolay olmayacak sevgili Aslanlar.

Kaynak: cevapla.tv