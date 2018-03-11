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Hamile kediyi alıp gitti sonrası korkunç!

Hamile kediyi alıp gitti sonrası korkunç!

iSTANBUL Bağcılar'da korkunç bir olay yaşandı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 10 metre mesafedeki bir eczanenin önünü mesken tutan hamile kedi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yere vurulup tekmelendi. Yaklaşık 2 hafta tedavi altında kalan kedinin karnındaki 3 yavrusu öldü. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerdeki kişinin kimliği tespit edilemedi.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 17:09 - Güncelleme: 11-03-2018 17:09

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay 23 Şubat 2018’de meydana geldi. Eczanenin önünü ev edinmiş sokak kedisi, görüntülerde sokaktan geçen bir kişi tarafından boynundan kaldırılarak götürülüyor. Daha sonra ikinci kamera, kedinin bu kişi tarafından yere vurularak tekmelendiğini görüntülüyor.

Bir süre hareketsiz kalan kedi daha sonra hızla kaçıyor. Saldırgan ise hızlı adımlarla uzaklaşıyor. Kameralara yansımayan ise; kedinin bu saldırının bir kaç saniye sonra yere yığılarak baygınlık geçirmesi.

Sokaktakiler tarafından veterinere kaldırılan kedinin iç kanama geçirdiği tespit edilince tedavi altına alınıyor. Öldüğü tespit edilen 3 yavrusu karnından alınan kedi, 2 haftalık tedavisinin ardından sokağa dönüyor.

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