Hamas ile İsrail arasında 5 yıllık anlaşma iddiası

Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesi, Hamas ile İsrail arasında aşamalı olarak hayata geçecek 5 yıllık anlaşmaya varılması için üçüncü taraflar aracılığıyla görüşmeler yürütüldüğünü öne sürdü.

İran ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesinin Hamas'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hamas ile İsrail arasında uzun vadeli anlaşmanın sağlanması için üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen görüşmeler sonuç verdi, anlaşmanın ilk aşamasının bu hafta hayata geçmesi öngörülüyor.

Tel Aviv yönetimi ile varılması beklenen anlaşmanın ilk aşaması gereği, Filistinli gençlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermeye son vermesi karşılığında Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı ile Refah Sınır Kapısı sürekli açık tutulacak.

Anlaşmanın ikinci aşaması, Gazze Şeridi'ndeki hayat şartlarının iyileştirilmesi, bölgeye yönelik ablukanın tamamen kaldırılmasıyla her türlü ürünün girişine izin verilmesi ve İsrail şebekesi üzerinden Gazze'ye enerji akımının artırılmasını içerirken üçüncü aşama ise Mısır'ın İsmailiye kentinde bir limanın inşa edilmesi ve Mısır topraklarında bir havalimanının açılmasının yanı sıra Sina Yarımadasında bir elektrik santralinin hizmet vermesinin ardından Gazze Şeridi'nin yeniden imarı gibi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmesinden oluşuyor.

Haberde Hamas'ın, Mısır ve uluslararası eylem planı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasını prensip olarak kabul ettiği ancak görüşmelere ilişkin son kararını siyasi büro toplantısından sonra verme talebinde bulunduğu öne sürüldü.

İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunun ise söz konusu anlaşmanın hayata geçmesinin ardından gündeme gelebileceğine vurgu yapıldı.

Hamas'ın sürgünde bulunan iki numaralı ismi Salih el-Aruri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek 8 yıl aradan sonra dün Gazze Şeridi'nde Hamas lideri İsmail Heniyye ve Siyasi Büro üyeleri tarafından karşılanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın çıktığını belirtiyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.