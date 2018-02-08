Halatın üstünden geçmeye çalışan penguenler izleyenlere kahkaha attırdı

Videoda bir grup imparator penguen yürüyerek ilerlerken karşılarına bir halat çıkıyor. Böylesine zorlu bir engeli nasıl aşacaklarını bilemiyorlar.

Teker teker halatın üzerinden geçmeye çalışıyorlar ancak hepsi de yere düşüyor. İçlerinden sadece biri yere düşmemeyi başarıyor. Öylesine şaşırıyor ki arkasına dönüp ‘Ben bunu nasıl yaptım?’ bakışı atıyor. Önden geçen arkadaşları düşmesine rağmen, penguenler yine de ders almayıp kendilerince halatın üstünden geçmeye çalışıp başarısız oluyorlar. İşte o anlar...

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