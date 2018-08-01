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Hakkari'de eşi ve çocuğu katledilen acılı Astsubay konuştu

Hakkari'de eşi ve çocuğu katledilen acılı Astsubay konuştu

Hakkari'deki hain saldırıda eşi ve 11 aylık bebeğini kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, ''Eşim sürpriz yapmak için yanıma gelmişti. 2 saat oturduk, 2 saat sonra indi. 15 dakika içinde patlama oldu. Kanı yerde kalmayacak. Vatan sağolsun.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 14:07 - Güncelleme: 01-08-2018 14:07

Hakkari'deki hain saldırıda eşi ve 11 aylık bebeğini kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, Habertürk'e konuştu. Eşinin sürpriz yapmak için yanına geldiğini anlatan Karakaya, '2 saat oturduk, 2 saat sonra indi... 15 dakika içinde patlama oldu. Kanı yerde kalmayacak. Vatan sağolsun' dedi.

''Allah onları kahretsin, biz evlat katilleri değiliz'' diyen acılı astsubay, ''Üst bölgesinden eşimi takip ediyordum araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar. Silahımı aldım hemen aşağıya indim zaten. Gelip benden sorsalardı ama çocuğumdan eşimden somuşlar bakacağız. Vatan yoluna canımız feda olsun.'' ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ACIMAK YOK ARTIK... 01 Ağustos 2018 14:55 ŞEREFSİZLERİN AKLI OLMADIĞI GİBİ VİCDANLARI DA KURUMUŞ,ERKEKÇE SAVAŞMAYANLAR,ÇATIŞAMAYANLARA HAYVAN BİLE DENMEMELİ

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