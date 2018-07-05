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Hakan Taşıyan çılgına döndü: Çok şey çaldınız

Hakan Taşıyan çılgına döndü: Çok şey çaldınız

Arabesk-fantezi sanatçısı Hakan Taşıyan, son dönemlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 14:02 - Güncelleme: 05-07-2018 14:02

Son günlerde tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarı ve ölümleri üzerine ünlü isimler harekete geçmiş, sosyal medya üzerinden tepkilerini sert bir şekilde ortaya koymutu.

Bu isimlere sanatçı Hakan Taşıyan da eklendi. Hakan Taşıyan, Twitter hesabından olaya tepkisini "Yanlış anlaşılıyoruz artık" diye dile getirdi.

''ÇOCUKLARIN BAŞINI OKŞAR, GÖZ KIRPARDIK"
Hakan Taşıyan, "Bizim zamanımızda otobüse binerdik. çocuk görünce göz falan kırpardık başını okşardık çocukların. güldürürdük şimdi annesi babası yanlış anlamasın diye kafamızı çeviriyoruz çok şey çaldınız insanlıktan.." diyerek sosyal medya aracılığı ile tepkisini dile getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Temmuz 2018 14:30 halen içiyor musun hakan

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