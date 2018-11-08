Hadise O Ses Türkiye setinde eteğini kaldırıp paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı

Son yıllarda ablalarıyla olan kavgaları yüzünden mahkemelik olan ve gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Hadise, O Ses Türkiye'nin başlamasıyla kendisini işine verdi. Yaptığı konserler kadar O Ses Türkiye'deki performansıyla da gündemde olan şarkıcı, eteğini kaldırırken verdiği pozunu hayranlarıyla paylaştı.
"ADALET YERİNİ BULACAKTIR": Öte yandan geçtiğimiz akşam Sıla ile Ahmet Kural arasındaki mahkemelik olan olaylı kavgayı yorumlayan Hadise, "Tabii ki şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adalet yerini bulacaktır" dedi.
Hadise'nin adı, geçmişte Ahmet Kural'la anılıyordu. Bu konuya da açıklık getiren şarkıcı "O dönemde çıkan haberlerin hepsi yalan, öyle bir durum hiçbir zaman olmadı." şeklinde konuştu.
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