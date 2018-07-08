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Habbaz nedir kime denir Kim Milyoner Olmak İster cevabı

Habbaz nedir kime denir Kim Milyoner Olmak İster cevabı

Habbaz nedir, habbaz kimlere denir sorularının cevabı ekran başında Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından merak edildi ve araştırılmaya başladı. Peki Osmanlı Devleti'nde hangisini yapan veya satanlara denilen habbaz kelime anlamı nedir?

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 00:18 - Güncelleme: 08-07-2018 00:18

Habbaz nedir, kimlere habbaz denilir, habbaz ne iş yapar soruları Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak edilidi ve sorunun cevabı hızla aranmaya başladı. İşte ATV ekranlarında heyecanla izlenen Osmanlı Devleti'nde hangisini yapan veya satanlara habbaz denirdi sorusunun cevabı...

Habbaz nedir: Habbaz "ekmekçi" anlamına geliyor... Osmanlı'da ekmek yapan veya satan kimseye verilen addır Habbaz.

Osmanlı Devleti'nde hangisini yapan veya satanlara habbaz denirdi?

A) İlaç

B) Ekmek

C) Şıra

D) Ayakkabı

Cevap: Ekmek

Kenan Işık’ın yerine ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programının sunuculuğunu yapan oyuncu bu akşam Beyaz Show’da olacak. Peki, Türk dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede doğdu. İşte ayrıntılar…

MURAT YILDIRIM KİMDİR: Türk dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım, 1979 yılında doğdu. Annesi ve babası aslen Mardinli olan oyuncu, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979’da Konya’da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları’na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO’daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım’ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında “Ölümsüz Aşk” dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde “Mesut” karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde “Demir” karakteri ile büyük bir çıkış yaptı. 2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı. Kocan Kadar Konuş filmleriyle komedi türünde de iddiasını ortaya koyan Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008’de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Londra’da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016’da Adana’da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi.

2012’de Tims Productions’ın yapımcılığını üstlendiği Show TV’de yayınlanan Suskunlar’da Ecevit karakterini canlandırdı. 20 Haziran 2008’de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Londra’da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016’da Adana’da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi.

 

 

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