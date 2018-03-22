Günün haber özetleri - 22 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 22 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

DOĞAN MEDYA GRUBU SATILDI: Hürriyet ve Posta Gazetesi, Kanal D, CNN Türk ve YAYSAT, Doğan grubu tarafından Demirören grubuna satıldı.

DENİZ BÖLÜKBAŞI HAYATINI KAYBETTİ: MHP Eski Millervekili ve emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşaında hayatını kaybetti.

MEHMET AYDIN URUGUAY'DA FERRARİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ: Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, Uruguay'da Ferrari marka bir otomobille kameralara yakalandı.

HAYATi YAZICI'DAN FLAŞ ADAYLIK ÇIKIŞI: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bir kişinin hem milletvekili adayı hem de Cumhurbaşkanı adayı olması bu işin doğasına uygun değil" dedi.

ABD, ERDOĞAN'IN 11 KORUMASI İÇİN KARARINI VERDİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protestocuları dövdükleri iddiasıyla suçlanan 15 korumasından 11'i hakkındaki dava düşürüldü.

ERDOĞAN VE TRUMP TELEFONLA GÖRÜŞECEK: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donalt Trump'ın buguün telefon görüşmesi yapacağını söyledi.