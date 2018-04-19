Günün haber özetleri - 19 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 19 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

TÜRKİYE 24 HAZİRAN'DA SEÇİME GİDİYOR: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçim gideceğini duyurdu.

"ERDOĞAN'LA TARİHİ MUTABAKATA ULAŞTIK" MHP lideri Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık" ifadesini kullandı.

"100 BİN İMZAYLA ADAYIM" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken seçime ilişkin, "İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum" dedi. Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını da söyledi.

ERKEN SEÇİMİN KAZANANI SIRRI SÜREYYA ÖNDER: HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in seçimin 24 Haziran'da yapılacağı konusunda, 3 CHP'li vekille iddiaya girdiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından Önder'in, 3 vekilden takım elbise kazandığı öğrenildi.

ESKİ BAKAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ: Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı iddia edilirken, Yüksel K. isimli şüpheli gözaltına alındı.