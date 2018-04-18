Günün haber özetleri - 18 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 18 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN: DUYDUĞUMDA ÇOK ÜZÜLDÜM: MHP lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti yönetiminin haberi olmadığı ve Erdoğan’ın yakın çevresine “Duyunca üzüldüm” dediği öne sürüldü.

OHAL 7. KEZ UZUYOR: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, OHAL'in 3 ay uzatılması için tavsiye kararı aldı. Milli Güvenlik Kurulu’nda, Hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.

TRUMP'TAN ÇOK SERT TÜRKİYE TWEET'İ: ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye’de tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Brunson ile ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu. Trump, "Ben ondan daha çok casusum" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AB'NİN İLERLEME RAPORUNA TEPKİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin İlerleme Raporu'na tepki geldi. Açıklamada, "Raporda devletimize, parlamentomuza ve milletimize alçakça saldıran FETÖ tehdidine değinilmemesini vahim bir eksiklik olarak görmekteyiz" denildi.

OĞLUNUN ÖNÜNDE KANLI İNFAZ: İzmit’te, Serpil Ertekin (43), 16 yaşındaki çocuğunun gözü önünde çıkan tartışmanın ardından birlikte yaşadığı Duran G. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Serpil Ertekin’in geçen yıllarda MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü, bir süre önce ise İYİ Parti’ye üye olduğu öğrenildi.