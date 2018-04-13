Günün haber özetleri - 13 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 12 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;
ABD MEDYASINDAN ESAD İÇİN YENİ İDDİA: ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon ihtimaline karşı Beşar Esad'ın Şam'daki başkanlık sarayından ayrılarak Rusya'ya ait hava üssüne sığındığı iddia edildi. 2 gün önce Esad'ın İran'a kaçtığı iddia edilmiş ancak Esad Şam'da ortaya çıkmıştı.
34 İLDE FETÖ OPERASYONU: Konya merkezli 34 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
FETÖ'NÜN YENİ KRİPTO HABERLEŞME PROGRAMI ORTAYA ÇIKTI: FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'TAN YILIN TRANSFER BOMBASI: Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Trabzonspor’un yıldızı ve eski golcüsü Burak Yılmaz ile temasa geçti, hem kulüpten hem de oyuncudan olumlu yanıt aldı.
2,5 YILLIK AŞK BİTTİ: Güzel oyuncu Aslı Enver ve yakışıklı şarkıcı Murat Boz, 2.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Aslı Enver, ayrılık kararının ardından Murat Boz'la birlikte oturdukları evden taşındı.
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