Günün haber özetleri - 13 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 12 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ABD MEDYASINDAN ESAD İÇİN YENİ İDDİA: ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon ihtimaline karşı Beşar Esad'ın Şam'daki başkanlık sarayından ayrılarak Rusya'ya ait hava üssüne sığındığı iddia edildi. 2 gün önce Esad'ın İran'a kaçtığı iddia edilmiş ancak Esad Şam'da ortaya çıkmıştı.

34 İLDE FETÖ OPERASYONU: Konya merkezli 34 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'NÜN YENİ KRİPTO HABERLEŞME PROGRAMI ORTAYA ÇIKTI: FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN YILIN TRANSFER BOMBASI: Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Trabzonspor’un yıldızı ve eski golcüsü Burak Yılmaz ile temasa geçti, hem kulüpten hem de oyuncudan olumlu yanıt aldı.

2,5 YILLIK AŞK BİTTİ: Güzel oyuncu Aslı Enver ve yakışıklı şarkıcı Murat Boz, 2.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Aslı Enver, ayrılık kararının ardından Murat Boz'la birlikte oturdukları evden taşındı.