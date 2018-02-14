Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda 85 robot görev alacak

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda 11 farklı tipte 85 farklı 'robot gönüllü' görev alacak.

İNSANSI ROBOT OLİMPİYAT MEŞALESİNİ TAŞIMIŞTI; Daha önce Kore Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün yarattığı insansı robot HUBO 11 Aralık'ta Olimpiyat meşalesini taşımıştı.

​50 cm ile 1 metre boyundaki insansı robotlar hatta bir kayak yarışında da mücadele edecek. Farklı üniversitelerin geliştirdiği bu insanı robotların mücadelesi 11-12 Şubat'ta HoengSeong'daki Welli Hilli Park'ta yapılacak.

AKVARYUMLARDA ROBOT BALIKLAR YÜZECEK; Olimpiyat süresince tüm mekanlarda ve Incheon Uluslararası Havalimanı'nda bulunacak olan robotlar alanları temizleyecek, ziyaretçiler içecek ikramı yapacak, stadyumları, seyircileri ve sporcuları izleyerek veri akışı sağlayacak.

Birçok ressam robot alandaki duvarlara resimler yapacak. Korece, Çince, İngilizce konuşabilen robotlar ise karşılaşmaların zamanı, yeri ve nitelikleri konusunda ziyaretçileri bilgilendirecek. Akvaryumlarda ise 'robot balıklar' yüzecek.