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Gündüz vakti sokakta ortasında tuvalet ihtiyacını giderdi

Gündüz vakti sokakta ortasında tuvalet ihtiyacını giderdi

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, motosikletinden inerek çevredeki esnafların gözü önünde bir arabanın arkasında tuvalet ihtiyacını gideren kimliği belirsiz kişi dayak yemekten son anda kurtuldu.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 07:24 - Güncelleme: 15-01-2019 07:24

Olay, saat 16.30 sıralarında Tepe Mahallesi 31 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan olay 'pes' dedirtti. Sokakta motosikletiyle giden bir kişi, aniden yol ortasında durarak motosikletinden indi. Park halindeki bir aracın arkasına geçen kişi, tuvalet ihtiyacını gidermeye başladı.

ESNAF SOPA İLE OMZUNA VURDU
Bu sırada tuvaletini yapan kişiyi gören çevredeki esnaflar ellerinde demir borularla dışarı çıkarak tartışmaya başladı. Güvenlik kameraların kaydettiği anlarda esnaflar kimliği belirsiz kişiyi uyararak gitmesini istedi.

ALKOLLÜ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Fakat görüntülerdeki kişi esnafların uyarısına tepki gösterince, sinirlenen bir esnaf sopa ile omzuna vurdu. Bunun üzerine, alkollü olabileceği düşünülen kimliği belirsiz kişi motosikletine binerek sokaktan uzaklaştı.

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi motosikleti ile sokaktan geçerken bir anda duruyor ve park halindeki bir aracın arkasına geçiyor. Ayrıca görüntülerdeki kişinin tuvalet ihtiyacını giderdiği görülüyor. Olayı gören esnafların dışarı çıkışı ve tuvaletini yapan kişi ile tartışmaları da görüntülerde yer alıyor. 

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Kaynak : DHA

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