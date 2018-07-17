Gülben Ergen’in sevgilisi Burak Törer’e kötü haber

Burak Törer, İdol Yapım isimli bir şirketin sahibi. 2009 yılında yaşanan sıkıntı sonrası Törer, şirketin bazı çalışanlarına olan borcunu ödemedi. İddiaya göre, bazı çalışanlarına borcunu ise karşılıksız çeklerle ödedi.
Çalışanlardan S.S., yapım şirketinden alacağını tahsil etmek için İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlattı.
9 YILLIK DAVA SONUÇLANMADI
Çalışanın dokuz yıl önce başlattığı yaklaşık 90 bin liralık icra takibi henüz sonuçlanmadı. S.S.'nin icra takibi sürüyor.
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