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Gül salona Karamollaoğlu ile birlikte geldi

Gül salona Karamollaoğlu ile birlikte geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan Ödülleri Töreni'ne katılıyor. Gül, salona Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte geldi.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 21:16 - Güncelleme: 24-04-2018 21:16

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sis perdesi henüz aralanmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günler sonra ilk kez görüntülendi. Gül, Erbakan Ödülleri Töreni'ne katılıyor.

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adına düzenlenen 2018 Erbakan Ödülleri Töreni’ne birlikte katılan Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu, etkinkinliğin yapıldığı salona da birlikte girdiler. İkili etkinliği yan yana takip ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Kemal 24 Nisan 2018 23:09 Gul akili adamdir sana benzemez bakceli efendi

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KİMDİR ?
Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

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