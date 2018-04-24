Gül salona Karamollaoğlu ile birlikte geldi

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sis perdesi henüz aralanmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günler sonra ilk kez görüntülendi. Gül, Erbakan Ödülleri Töreni'ne katılıyor.
54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adına düzenlenen 2018 Erbakan Ödülleri Töreni’ne birlikte katılan Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu, etkinkinliğin yapıldığı salona da birlikte girdiler. İkili etkinliği yan yana takip ediyor.
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Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &OuDEVAMI »
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