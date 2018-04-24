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Gül, Akşener, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu bu akşam buluşuyor

Gül, Akşener, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu bu akşam buluşuyor

Türkiye 24 Haziran'da erken seçime giderken cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalışan muhalefet bu akşam İstanbul'da biraraya geliyor. Abdullah Gül, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu bu akşam Erbakan Ödülleri töreninde biraraya gelecek...

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 15:40 - Güncelleme: 24-04-2018 16:07

TÜRKİYE erken seçime giderken bugün İstanbul'da çok kritik bir buluşma gerçekleşecek. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İstanbul'da gerçekleşecek olan Erbakan Ödülleri töreninde buluşacak.

Saadet Partisi kaynaklarının Sputnik'e verdiği bilgiye göre, 24 Nisan'da İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) gerçekleştirilecek olan ‘Erbakan Ödülleri' törenine SP lideri Karamollaoğlu, Gül, İYİ Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Söz konusu haber aynen şöyle devam ediyor:

Söz konusu isimlerin, tören kapsamında herhangi bir görüşme yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçimlerin 24 Haziran'da gerçekleştirileceğini ilan etmesinin ardından önemli gelişmeler yaşanmış; CHP ve İYİ Parti, 15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçmesi konusunda anlaşmış; böylelikle İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurmasının yolunu açılmıştı.

CHP ve İyi Parti'nin ittifakının ardından CHP ve Saadet Partisi liderleri Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu bir araya gelmiş; iki lider Cumhurbaşkanlığı seçimleri için olası bir ortak adayla ilgili kararın hafta sonuna kadar belirleneceğini açıklamıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, salı günü görüşmüştü. Çarşamba günü ise 11. Cumhurbaşkanı Gül ile SP Lideri Karamollaoğlu'nun bir araya gelmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Zeynep ( g ) 24 Nisan 2018 16:28 ''MAHŞERİN DÖRT ATLISI !''= Neyi temsil ettigini bilen bilir !

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