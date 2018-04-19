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Guardian'dan Erdoğan için skandal ifadeler!

Guardian'dan Erdoğan için skandal ifadeler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararı ülke gündeminin bir numaralı maddesi haline geldiği gibi, uluslararası basının da manşetlerini süsledi. İngiliz Guardian, bu kararı hazmedemedi. Guardian Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 09:53 - Güncelleme: 19-04-2018 09:53

Türkiye erken seçime gidiyor. Kararı Devlet Bahçeli ve devlet erkânı ile istişare ederek alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararı Türkiye'yi yakından takip eden uluslararası basını da bir anda mağlup etti.

O mağlubiyetlerin en güçlüsü de İngiliz Guardian gazetesinin oldu.

HAZIMSIZLIK SAYFALARA TAŞINDI: İngiliz Guardian gazetesinin köşe yazarı Simon Tisdall, seçimin Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması yönünde duyduğu hazımsızlığı sayfasına taşıdı. Tisdall büyük bir hazımsızlık ve küstahlık ile "Erdoğan'ın "seçilmiş diktatörler kulübündeki yerini garantileyeceğini" yazdı.

Erdoğan'ın demokratik seçimlerin getirdiği saygınlığı istediğini ancak kaybetme riskini istemediğini yazan Tisdall, "Bu açıdan Türkiye'nin cumhurbaşkanı Rusya'nın Vladimir Putin'i veya Mısır'ın Abdülfettah Sisi'sinden farksız" dedi ve ekledi: "Üçü de demokrasinin 'Sen oy kullanırsın, ben kazanırım' sloganıyla özetlenebileceğini düşünüyor.

Tisdall'ın Darbeci Sisi ile karşılaştırdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözler bir yana, seçimler konusunda da bir itirafta bulundu. AK Parti MHP ittifakının seçimi kaybetmesinin ihtimalinin neredeyse olmadığını belirten Guardian yazarı;

"SEÇİMİ KAYBETMESİ DÜŞÜK BİR İHTİMAL"

"Erdoğan'ın erken seçimi kaybetmesi mümkün ama son derece düşük bir ihtimal. AKP 2015'te meclisteki sandalyelerin çoğunu kazandı ve bu sefer MHP'nin de desteğini alıyorlar." dedi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN GÜÇLÜ OLACAK

Tisdall'in hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı. Satırlarının sonunda yaptığı değerlendirme ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı konulmamış bir diktatör olacağını belirtirken, Mustafa Kemal Atatürk'ten bile daha güçlü olacağını söyledi. "Erdoğan seçimi kazanırsa adı konulmamış bir diktatör olacak. Belki de modern Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ten daha güçlü olacak." dedi.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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