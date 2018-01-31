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Görüntüler mide bulandırmıştı! Gözaltına alındı

Görüntüler mide bulandırmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşılan, yaşlı bir adamın boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandığı iddia edilen anlara ait mide bulandıran görüntüler, hayvanseverleri isyan ettirmişti. İşte o şahıs gelen şikayetler üzerine gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 21:14 - Güncelleme: 31-01-2018 00:14

KOCAELİ’nde çekildiği öne sürülen köpeğe taciz görüntüleri üzerine hayvanseverler, ilgili kurumlara e-posta gönderip, şikayette bulunarak köpeğe şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi. Görüntülerdeki şüpheliyi tespit eden polis 82 yaşındaki N.C.'yi gözaltına aldı.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu’nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini verilen adreslere göndermeliyiz" denildi.

’HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMİN YAPILMASINI İSTİYORUZ’

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, olaya sosyal medyadan tepki gösterdi. Hayvanseverler; Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği olmak üzere ilgili kurumlara e-posta yoluyla şikayette bulundu. Hayvanseverler, görüntülerdeki kişinin tespit edilerek, cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada konu edilen yaşlı adamın köpeğe tecavüz olayında ilimiz konu edilmektedir. İlimizde böyle bir olayın vuku bulunup, bulunmadığı araştırılmasını ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, ayrıca böyle bir olayın ilimizde olmadığı tespiti halinde ilimizde olduğunu iddia edenler hakkında da gerekli işlemin yapılmasını istiyoruz" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde köpeğe tecavüz eden yaşlı adamın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayvanseverler ayaklanırken, ilgili kurumlara şikayet mailleri attı. Köpeğe tecavüz eden kişi ile ilgili incelemede bulunan polis, görüntülerdeki şüpheliyi tespit etti. Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde oturan 82 yaşındaki N.C. gözaltına alındı. N.C. ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • A..k 31 Ocak 2018 01:15 Ne yazayım ne yazayimmmmm sözün bittiği yer bu olsa.bunungibilerin fotoğraflarını halka açık yerlere aşmak gerek yazmak yetmiyor hapsetmek yetmiyor utanmak belki hatırlanır,

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