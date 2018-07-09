  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Görevden alınan Kenan İpek kimdir aslen nereli eşi kim kaç çocuğu var

Görevden alınan Kenan İpek kimdir aslen nereli eşi kim kaç çocuğu var

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından görevden alınan Kenan İpek merak ediliyor. İşte Kenan İpek'in biyografisi internethaber.com'da.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 15:59 - Güncelleme: 09-07-2018 15:59

Kenan İpek kimdir,  5 Ekim 1959 tarihinde Rize‘de doğmuştur. İlkokulu Rize Pazarköy İlkokulunda okudu. Ortaokulu İstanbul Oruçgazi Ortaokulunda bitirdi. Lise öğrenimini Pertevniyal Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 tarihinde mezun oldu.

1982 yılında Askerlik vazifesini asteğmen olarak yerine getirdi.1983 yılında İstanbul Adli Yargı hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kenan İpek; sırasıyla Antalya ve Mardin – Savur cumhuriyet savcı yardımcılığı, Bolu – Seben, Antalya – Elmalıve İstanbul Cumhuriyet Savcılıkları görevi yaptı.

12 Kasım 1997 – 6 Ekim 2003 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı, 6 Ekim 2003 – 26 Ağustos 2008 tarihleri arasında Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve ve 26 Ağustos 2008-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlik görevlerini yaptı.

1 Ocak 2014 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı. Kenan İpek, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan seçimler nedeniyle, seçim yasası gereği istifa eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ‘dan boşalan makama; 7 Mart 2015 tarihi itibariyle Adalet Bakanı olarak atandı.

KENAN İPEK'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI, Kenan İpek evli ve iki çocuk babasıdır. Kenan İpek'in eşi Nilüfer İpek'tir.

Çocukları ise Mehmet Akif İpek ve Nazlı Hilal Ergin'dir. Kenan İpek'in çocuklarının düğünleri basına yansımıştı.

Oğlu Mehmet Ali İpek'in düğünü
Kızı Nazlı Hilal'in düğünü

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Görevden alınan Kenan İpek kimdir aslen nereli eşi kim kaç çocuğu var haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro