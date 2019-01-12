Göle dönen Amik Ovası drone ile görüntülendi

Hatay’da son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında Tahtaköprü Barajı'nın kapakları açıldı. Hatay Havaalanı'nın hemen yakınında bulunan Aşağıoba köyü, açılan kapakların ardından sular altında kaldı. Çok sayıda ev, ahır, tarım arazisi ve araçların sular altında kaldığı köyde, vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, ovayı esir alan suyun seviyesinde artış yaşandı. Köy sakinleri su seviyesindeki artışla beraber yılanların da geldiğini söyledi.

Çocuklarının hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyen Aşağıobalı Murat Gezen, "Görüyorsunuz her gece burada sabaha kadar komşularımız, köylülerimiz yatmadı. Çoluğumuz, çocuğumuz tehlikede, kendimiz tehlikedeyiz, hayvanlarımız da bir taraftan tehlikede. Mağduruz" dedi.