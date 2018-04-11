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Göç İdaresi personel alımı 2018-başvurular ne zaman başlıyor?

Göç İdaresi personel alımı 2018-başvurular ne zaman başlıyor?

Göç idaresi personel alımı başvuruları başladı, 17 Nisan'a kadar 335 kamu personeli alacak olan Göçler idaresine başvurular www.goc.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylarda KPSS şartı aranacak. Göç idaresi sözlü sınav giriş bilgileri için güncel bilgiler yayınlanacak. İşte İçişleri bakanlığı Göç İdaresi personel alımı kadro dağılımı...

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 11:20 - Güncelleme: 11-04-2018 11:20

Göç idaresi personel alımı başvuruları başladı, 335 kamu personeli alacağını duyuran Göç idaresi kadro dağılımı nasıl olacak, hangi branşlara kaç personel alınacak ve aranacak şartlar neler soruları merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. 335 kamu personelin alımı için yapılacak olan başvurular 17 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek. Peki Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl olacak?

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI: Kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 335 kamu personeli alımı yapacağını duyuran Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, başvuru süreciyle ilgili ilan yayımladı.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan istihdam için belirlenen kadrolar şu şekilde:

Büro personeli 79, kameraman 1, taşra teşkilatı için büro personeli 239, sosyal çalışmacı 16 olarak belirlenmiş olup toplamda 318 büro memuru, 1 kameraman ve 16 sosyal çalışmacı şeklinde listeleniyor.

Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar, tercihleri ve 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3 ve önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce; pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler, Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV BİLGİLERİ: Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav komisyonları, Giriş (Sözlü) sınav günü, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir.

Şartları taşıyan adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır. Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI: Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatü rk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur. Kameraman pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından oluşur. Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri veİnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur

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