Genelkurmay Başkanı Akar birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan silah ve mühimmatlar dahil tüm faaliyetlerin hukuka uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü söyledi. Akar, teröristleri destekleyenlerin hüsrana uğrayacağını ifade etti.

Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüzile birlikte 18 Şubat 2018 tarihinde Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekâtı’nda görevli çeşitli birlik ve Tugay karargâhlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü,

- Bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini,

- Zeytin Dalı Harekâtı’nın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini,

- Bu harekât ile dost ve kardeş Suriye halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflendiğini,

- Afrin’de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını ifade etmiştir.

"KULLANILAN SİLAH VE MÜHİMMATLAR SİLAHLIU ÇATIŞMA HUKUKU'NA UYGUNDUR"

Ayrıca Orgeneral AKAR, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte;

- BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü,

- Kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü,

- Geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile diğer hiçbir orduda olmadığı kadar bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü,

- Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini,

- “Afrin Afrinlilerindir” gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulamıştır.

Orgeneral Akar bilahare Zeytin Dalı Harekâtına iştirak eden personeli göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı kutlamış ve kendilerine başarılar dilemiştir.

Orgeneral Akar bu vesile ile hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar temennisinde bulunmuştur.