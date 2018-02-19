  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Genelkurmay Başkanı Akar birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Akar birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Afrin harekatına katılan birlikleri denetledi. Akar, teröristlere destek verenlerin hüsrana uğrayacağını söyledi, operasyonun uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-02-2018 19:28 - Güncelleme: 19-02-2018 00:21

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan silah ve mühimmatlar dahil tüm faaliyetlerin hukuka uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü söyledi. Akar, teröristleri destekleyenlerin hüsrana uğrayacağını ifade etti.

Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüzile birlikte 18 Şubat 2018 tarihinde Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekâtı’nda görevli çeşitli birlik ve Tugay karargâhlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü,

- Bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini,

- Zeytin Dalı Harekâtı’nın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini,

- Bu harekât ile dost ve kardeş Suriye halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflendiğini,

- Afrin’de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını ifade etmiştir.

"KULLANILAN SİLAH VE MÜHİMMATLAR SİLAHLIU ÇATIŞMA HUKUKU'NA UYGUNDUR"

Ayrıca Orgeneral AKAR, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte;

- BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü,

- Kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü,

- Geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile diğer hiçbir orduda olmadığı kadar bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü,

- Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini,

- “Afrin Afrinlilerindir” gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulamıştır.

Orgeneral Akar bilahare Zeytin Dalı Harekâtına iştirak eden personeli göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı kutlamış ve kendilerine başarılar dilemiştir.

Orgeneral Akar bu vesile ile hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar temennisinde bulunmuştur.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Genelkurmay Başkanı Akar birlikleri denetledi haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı A. 18 Şubat 2018 21:26 Keşke Suriye meselesini askeri müdahaleye gerek kalmadan siyasiler halletseydi.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Hulusi Akar (1952, Kayseri), Türk asker ve 29. ve mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'dır. 1972 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1973 yılında da Piyade Okulu'nu tamamladı. 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesin

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat