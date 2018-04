Genç kız ölüme böyle atladı

Üzücü olay önceki gün Artvin’in Yusufeli İlçesi’ne bağlı Narlık Demirköy’de meydana geldi. Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı. Dere kenarına geldiklerinde cep telefonunu çıkaran Melisa Kazan, Ayşe adlı bir arkadaşını görüntülemeye başladı. Arkadaşının, “Buradan sana meydan okuyorum” diyerek suya atlamasıyla hafta sonu tatili bir anda kâbusa dönüştü. Melisa’nın çektiği görüntülere an be an yansıyan olayda genç kız suda çırpınmaya başlarken, arkadaşları da “Ayşe Ayşe” diyerek çığlıklar atmaya başladı. Görüntünün sonlanmasıyla birlikte arkadaşını kurtarmak için hamle yapan ve elini uzatan Melisa Kazan, dengesini kaybedince azgın sulara kapıldı. Bu sırada Ayşe dere kenarında otlara tutunarak diğer arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılırken, talihsiz Melisa boğularak can verdi. Çığlıklar üzerine bölgeye gelen vatandaşlar Melisa’nın cansız bedenini sudan çıkardı. Jandarmanın incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Melisa’nın ölümü Uzundere İlçesi’ni yasa boğarken, genç kızın cenazesi bugün İkindi namazının ardından Çağlayan Mahallesi’nde defnedilecek.