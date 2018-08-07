Karaman’da bunalıma giren genç kız, çıktığı inşaat halindeki binanın ikinci katından atlayarak ağır yaralandı. Genç kızın intihar girişimi ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Mansurdede Mahallesi 106 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki S.E.’nin inşaatı devam eden binanın ikinci katına çıktığını gören mahalle sakinleri durumu sağlık ekibi ile polise bildirdi. Polis ve sağlık ekibi gelmeden pencereye çıkarak genç kız, aşağıya sarkmaya başladı.

VATANDAŞLAR YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Bu durumu gören vatandaşlar ise genç kızı intihardan vazgeçirebilmek için bir süre konuşarak ikna etmeye çalıştı. Genç kızın kararlı olduğunu anlayan vatandaşlar kızın atlayacağı bölgenin altına durarak engellemeye çalıştı. Vatandaşların çabalarını dinlemeyen S.E., ‘Hakkınızı helal edin' diyerek kendini boşluğa bıraktı. Bağırma sesleriyle yere düşen genç kızı bazı vatandaşlar havada yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Kum yığınının üzerine düşen genç kız ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız, olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç kız daha sonra Konya’ya sevk edildi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Genç kızın kendisini boşluğa bırakma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. Görüntülerde vatandaşların ikna etmeye çalıştığı genç kız uzun süre "Abi çekilin" diyerek ağladığı görülüyor. Görüntülerin devamında kendisini aşağıya sarkıtan genç kız, "Hakkınızı helal edin" diyerek kendisini boşluğa bırakıyor.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kızın intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.



