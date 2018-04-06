Genç çiftçi başvuru şartları neler- tüm maddeler

Genç Çiftçi 2018 hibe başvurusu için süreç başladı. 18 ila 41 yaş arasındaki vatandaşların başvuruda bulunabileceği 2018 Genç Çiftçi hibe başvurusu, 15 büyükbaş veya 50 küçükbaştan fazla hayvanı bulunmayan, 50'den fazla arılı kovanı olmayan, aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış genç çiftçiler tarafından kullanılabilecek.

İşte, Genç Çiftçi hibe başvuru şartları ve proje amacı hakkında detaylı bilgiler

Başvurusu kabul edilip hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30.000,00 (otuz bin) TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır. Proje KDV hariç hazırlanır. Hibe ödemesi buna göre yapılır.

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GENÇ ÇİFTÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) Başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak. (25 Mart 1978 – 24 Mart 2000 tarihleri arasında doğanlar, bu tarihlerde dahil)

c) Okur-yazar olmak.

ç) Başvuru tarihi itibari ile 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’na göre 4/b (Tarım Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar ve 4/a (Tarım SSK-Ek5) maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak.

d) Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak.

e) Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.

f) Başvuru tarihi itibari ile Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

g) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50 Adet Küçükbaş’tan fazla hayvan sahibi olmamak.

ğ) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.

h) Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak.

ı) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak 5/6/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak.

i) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

j) Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ), (ı) ve (i) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER BURADA