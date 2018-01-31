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"Genç Caz"a son başvuru tarihi 4 Mayıs

"Genç Caz"a son başvuru tarihi 4 Mayıs

25. İstanbul Caz Festivali kapsamında 16'ncısı düzenlenen "Genç Caz" konserleri için başvurular alınmaya başladı. Genç Caz son başvuru tarihi ise 4 Mayıs.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 02:10 - Güncelleme: 31-01-2018 02:10

25. İstanbul Caz Festivali kapsamında 16'ncısı düzenlenen "Genç Caz" konserleri için başvurular alınmaya başladı. Genç Caz son başvuru tarihi ise 4 Mayıs.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nca (İKSV) Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen festival, Temmuz ayında yapılacak. Genç Caz'a katılmak isteyenlerin, başvurularını, iksv.org/genccaz adresi üzerinden 4 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapması gerekiyor.

CAZIN HER TÜRLÜSÜ; Klasik ya da çağdaş caz türlerindeki çalışmaların yanı sıra, fusion caz, rock caz, funk caz, latin caz, pop caz, acid caz, blues, soul, R&B, elektronik caz ve benzeri tarzlarda eserlerle katılıma açık olan etkinlik, 30 yaş altı müzisyenleri teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

Seçici kurul tarafından belirlenen 6 isim, "Parklarda Caz" etkinliği çerçevesinde düzenlenecek ücretsiz Genç Caz konserlerinde yer almaya hak kazanacak. Bu isimler ayrıca, festival kitapçığı ve festivalin resmi web sitesinde, festival sanatçıları içerisinde yer alacak. 

Genç Caz Seçici Kurulu'nda müzisyen Aycan Teztel, müzisyen Cem Tuncer, müzisyen Cenk Erdoğan, müzik yazarı Feridun Ertaşkan, müzisyen Ferit Odman, müzisyen Hediye Güven, müzik yazarı ve yapımcı Hülya Tunçağ, müzik yazarı Sevin Okyay, gazeteci Yekta Kopan ve İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer yer alıyor.

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