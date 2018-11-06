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Gemlik'te İYİ Parti'nin tabelaları indirildi

Gemlik'te İYİ Parti'nin tabelaları indirildi

Gemlik'te İYİ Parti ilçe başkanının Bursa'dan atanmasına tepki gösteren Kumla ve Umurbey mahalle temsilciklerinin bulunduğu bürolar kapatıldı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 15:24 - Güncelleme: 06-11-2018 15:24

İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanlığına Bursa il yönetiminden Birol Mumcu'nun tayin edilmesine tepkiler sürüyor. Son iki haftada Bıyıklı'nın ardından il başkanı tarafından Erdoğan Sağlık ve Nilüfer Toprakçı'nın ilçe yönetimini görevlendirdiği yönünde bilgiler gelirken, son anda bu iki isimden de vazgeçilerek Bursa'dan bir isim Gemlik ilçe başkanlığı için atandı.

Gemlik'te yaşanan hizipleşmeden dolayı ortak isim olarak Bursa il yönetiminden atandığı tahmin edilen Birol Mumcu'nun, yakın zamanda yönetimini oluşturması bekleniyor. Kurucuların da aralarında bulunduğu 17 kişinin yönetimdeki görevlerinden istifa ettikleri ve 300'e yakın kişi ile birlikte genel merkeze yaşanılan durumun yer aldığı bir rapor hazırladıkları öne sürüldü.

Geçmiş dönemde İlçe Başkanı Adnan Bıyıklı'nın belediye başkanı adayı olacağından dolayı yönetimde ihtilaflar olmuş ve önemli görevlerde yer alan isimler yönetimden istifa etmişti.

Öte yandan İYİ Parti'de belediye başkan adaylığı noktasında parti ile bağları koparan kurucu ilçe başkanı Bıyıklı'nın Ankara'da İYİ Parti dışındaki görüşmeleri olumsuz geçti. Olumsuz geçen bu görüşmelerinden ardından ilçeye dönen Bıyıklı'nın aralarında bazı eski CHP'li yöneticilerin de yer aldığı toplantının ardından tekrar İYİ Parti adayı olarak çalışmalara başladığı öğrenildi.
İyi Parti'de ilçe başkanı Mumcu gibi belediye başkan adayı Bıyıklı da Bursa'da ikamet ediyor.

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Kaynak : İHA

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