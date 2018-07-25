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Gemi kaptanı yolcuyu güverteden aşağı attı

Gemi kaptanı yolcuyu güverteden aşağı attı

İSTANBUL'da Beşiktaş ile Adalar arasında sefer yapan Mavi Marmara Kooperatifi'ne ait yolcu motorunda önceki gün kaptan dehşeti yaşandı.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 08:36 - Güncelleme: 25-07-2018 08:36

Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'tan hareketle 23 Temmuz Pazartesi akşamı 18.30'da Kabataş aktarmalı Heybeliada- Büyükada seferi yapan 'Erke Han' adlı yolcu motorunda yaşanan olay şöyle gelişti:

YÜKSEK SESLİ MÜZİKTEN RAHATSIZ OLAN YOLCUYA KAPTANDAN ÇIKIŞ: 'BU BENİM GEMİM, BEĞENMEDİYSEN İN'
Tarifeli yolcu motorunda kaptan köşkünden yayılan yüksek sesli müzik yayınından rahatsız olan bir yolcu, müziğin sesini kısması için kaptanı uyardı. Ancak yolcuya beklenmedik bir şekilde tepki veren kaptan "Bu benim gemim, beğenmediysen in" diyerek yanıt verdi.

YOLCUYU İKİNCİ KAT GÜVERTESİNDEN BİRİNCİ KATA ATTI
Ardından da hızla yolcunun üzerine yürüyen kaptanın ne olduğunu anlamaya çalışan yolcunun kolunu büküp yakasından tutarak geminin ikinci kat güvertesi merdivenlerinden birinci kata attığı iddia edildi. 

KÜFREDİP TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI
Bu arada ağıza alınmayacak küfürler ettiği öne sürülen ve "Ben seni adada da bulurum" diyerek tehditler savuran kaptanın yolcuyu darp etmeye devam ettiği ileri sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI
Diğer vatandaşların araya girerek kurtardığı yolcu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikâyetçi oldu. Balat'taki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde ifade veren yolcunun şikâyeti üzerine inceleme başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • KAPTAN 25 Temmuz 2018 09:35 burda misafir rumuzlu biri var on senedir kadrolu klavyeşör SÖZDE ÇAĞDAŞ BİR EZİK onu alırlar belki sınırdan içeri YUNANLILAR

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