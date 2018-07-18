Gelinim Mutfakta’da Özlem çılgına döndü! 'Kabul etmiyorum ben'

Kanal D'de sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı Gelinim Mutfakta'da bugün Özlem, kayınvalidesi Nurten Hanım'dan aldığı düşük puan sonrası kendine hakim olamadı ve sert bir tartışmanın içine girdi. Günün yemeği olan "Tavuklu Çökertme Kebabı"nı tarifine uygun olarak pişirdiğini ancak kayınvalidesinin bilerek düşük puan verdiğini iddia etti.

ÖZLEM AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ: Bunun üzerine çok sinirlenen Özlem "Kabul etmiyorum ben! Birlik bir tabak mıydı? Haksızlığı kabul etmiyorum!" diyerek bağırmaya başladı. Nurten Hanım, "Bir bağırma, dinle!" diye onu uyarınca gelini Özlem açtı ağzını, yumdu gözünü.

Gelinim Mutfakta birincisi 13 Temmuz'da kim elendi?

ÇİĞDEM HANIM ÖZLEM'İN YANINDA OLDU: Nurten Hanım, Özlem'in yaptığı yemeği Çiğdem Hanım'la kontrol etti. Çiğdem Hanım da, Özlem'den yana olunca tansiyon daha da arttı. Sonrasında Özlem, Reyhan Hanımı da sert eleştirince devreye Ezgi girdi. İkili arasındaki tartışma seslerin iyice yükselmesine neden oldu...