Gelinim Mutfakta'da gerin anlar! Sevgül Hanım Reyhan Hanıma fena patladı

Kanal D'deki 'Gelin Mutfakta'nın fenomen kaynanası Reyhan Hanım, 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katılınca olanlar oldu. Reyhan Hanım, programı izlemediğini söyleyen Sevgül Hanımı kıskançlıkla suçladı. Fakat ilerleyen bölümlerde gerçek ortaya çıktı.

Betül, kuliste Sevgül Hanımın programı izlediğini iddia etti. Bunun üzerine tüm gözler Sevgül Hanıma çevrildi. Sevgül Hanım ise Reyhan Hanımın sürekli aile hayatını gözler önüne serdiğini vurgulayarak ayrıldığı eşi ile olan yaşantısını ilk kez kameralar önünde anlattı. Sevgül Hanım şunları söyledi;

"Ben 18 sene evlilik yaşadım. Belki Reyhan Hanım'ın bu anlattıklarının daha fazlasını yaptım. Ben bunları dile getirmiyorum diye yapmadım anlamına gelmesin. Reyhan Hanım eşi işe giderken tülü açıp el sallarmış. Ben sabah kalktığında çorabını giydirir akşam yattığında da çorabını çıkarırdım.