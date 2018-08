Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı! Halise ile Songül hanım arasında sular durulmuyor

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmaya bu hafta dahil olan Halise ile kayınvalidesi Songül Hanım arasındaki gerginlik dikkat çekti. Bugün yani 8 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelecek olan bölümde neler olacak? İşte Gelinim Mutfakta 108. yeni bölüm fragmanı...

Gelinim Mutfakta Yarışmasının Formatı Nasıl?: Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.