Gaziantep yabancı turistin de gözdesi olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ege ve Akdeniz bölgelerine gelen yabancı turistleri günübirlik Gaziantep’e getirebilmek için çalışmalar başlattı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde hazırlanacak proje kapsamında, deniz ve güneş turizmi için yurtdışından Türkiye’ye gelen turistler, günübirlik Gazi şehri gezecek, kentin yerel güzellikleriyle tanışacak.

Gaziantep’in tanıtımına yönelik lobi çalışmalarına girişen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul’da THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile görüştü, eli boş dönmedi. Şahin, THY’den Gaziantep'e Ege’ye ve Akdeniz’e gelen yabancı turistler için ek seferler ve yeni hat açılmasını isterken, TÜRSAB’tan ise Eylül ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Gastronomi Festivali için özel turlarla şehre turistlerin taşınmasını talep etti. Konuyla ilgili gerekli çalışmaların yürütüleceğine yönelik Başkan Şahin, yetkililerden destek sözü aldı.

ŞAHİN: UNESCO ONAYINI ALMIŞ BİR ŞEHİRİZ

Konuyla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) onayını almış bir şehir olduğunu hatırlatarak, “‘Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe’ yönelik kültürel belediyecilikte ciddi hedeflerimiz var. Anadolu’nun kültürel mirası en büyük hazinesidir, bunu Dünya’ya çok iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Anadolu’nun en önemli aksı Gaziantep’in bulunduğu akstır. Neden? Burada Fırat Nehri var, suyun olduğu yere medeniyet geliyor. Roma, Hitit, Osmanlı ve İslam medeniyetlerin en güçlü eserleri burada yer almaktadır. Bu eserler, İpek Yolu aksında kalkınma ve göç yolu olmuştur” dedi.

YER ALTI DA VE ÜSTÜ DE ‘TARİH’ DEDİK

Dünya’nın en büyük network ağı olan UNESCO’ya üye olmanın gerektiğini gördüklerini aktaran Şahin, “İlk onayımızı Gastronomi alanında aldık. Türkiye’de ilk kez bir şehir bu alanda ‘ben varım’ dedi. Dünya mutfağıyla yarıştık. Yöresel bayram yemeğini, düğün yemeğini, toprağı, güneşi, bize ait baharatları, fıstık başta olmak üzere yerel ürünlerimizi, soframıza lezzet veren farklılıklarımızın hikâyesini anlattık. Önce rapor hazırladık, sonra tattırdık. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan UNESCO’nun ana binasında acımızın ne kadar acı, tatlımızın ne kadar tatlı olduğunu gösterdik. Zeugma müzesinde yer alan Çingene kızımız tam bir şaheser. Büyükşehir belediyemizin bünyesinde kurduğumuz 9 müzemiz var, şehrimize gelen insanlar, burada tarihin izlerini ve lezzetini tadınca buranın farklılığını fark ediyor. Bir de alan genişliği ve tür sayısı bakımından Dünya’da dördüncü, Avrupa'da üçüncü, Türkiye'de ise ilk sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçemiz var. Türkiye’nin ilk Safari Parkı ve Zooloji Müzesiyle çekim gücü oluşturduk. Kasteller ve livasları da bir yıl içerisinde UNESCO geçici listesine aldırdık. Yerin altı da ve üstü de ‘tarih’ dedik. Geçmişte su nasıl kullanılmış, her dönemin teknolojisinden nasıl faydalanılmış, kirli ve temiz suyu birbirinden ayırarak nasıl suyun üzerinden insanları sosyalleştirmişiz bunu anlattık” diye konuştu.

YURT İÇİNDEN VE DIŞINDAN TURİSTLERİ ŞEHRE ÇEKECEĞİZ

Başkan Şahin, şöyle devam etti: “Mutfağımızın, İspanya’nın San Sebastian kentinden lezzet bakımından hiçbir farkı yok. Fıstık ve biber hasadının yapıldığı yerel güzelliklerin hissedildiği Eylül ayı içerisinde Uluslararası Gastronomi Festivalini düzenleyeceğiz, hazırlıklarımıza başladık. İki yıl önce ‘Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı’ adı altında bir kampanya başlattık, kentimize 1 milyon kişi geldi. İkinci kampanyamız ise, ‘Uzaklarda Arama’ olacak. Safari’yi görmek için Afrika’ya, yemek yemek için San Sebastian’a gitmeye gerek yok. Bu güzelliklerin hepsi; Anadolu’da, bölgede ve şehrimizde var. Bunun için yurt içinden ve dışından turistleri, şehrimize çekmemiz gerek. Bu doğrultuda 15 günlük yurtdışı turlar kapsamında deniz ve güneş turizmi için Ege’ye ve Akdeniz’e yurtdışından gelen turistleri, günübirlik Gaziantep’e getireceğiz, müzelerimizi, tarihi mekânlarımızı gezdireceğiz, yemeğimizi yedireceğiz ve göndereceğiz. Bu projeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla görüşeceğiz. Seyahat turlarını da renklendirecek, turlara zenginlik katacak, Anadolu’nun keşfi için büyük bir fırsat verecek projeyi, Türk Hava Yolları ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yetkililerine anlattık, destek sözü aldık, onlar projenin güçlü paydaşları olacak. Sadece koordinasyonu sağlamak yeterli olacak. Uçak seferlerini kampanyaya göre uyarlarsak, Kültür ve Turizm Bakanlığı kendi birimlerini buna göre talimatlandırırsa, tur acentaları bunun üzerine turlarını çeşitlendirirse turizm pastamızı, çok hızlı büyütebiliriz. Gastronomi, kültürel miras, kültür turizm artık Dünya’da yükselen bir değer oldu. Hepsini kapsayan büyük bir Türkiye haritası var. Ortaklarımızla, paydaşlarımızla birlikte kentimizin güzelliklerini ve zenginliklerini tanıtmayı başaracağız.”