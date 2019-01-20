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Gazı fazla olanlar için uzmanından gaz giderici yoğurt tarifi

Gazı fazla olanlar için uzmanından gaz giderici yoğurt tarifi

Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici bitkisel yoğurt tarifini vererek hangi bitkilerin gaz oluşumunu engellediğini anlattı.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 09:26 - Güncelleme: 20-01-2019 09:26

Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici bitkileri kullanarak gaz probleminden kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti. Gazın insanların sindirim sistemlerinde meydana gelen ve kişinin sindirim kanalında oluşan faz nedeniyle çıkan sesin bazı zamanlar insanları utandırıcı ve rahatsız edici biçimlere sokabildiğini dile getiren Dr. Özgönül, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunlardan kurtulmanız için bazı faktörlere dikkat etmeniz gerekiyor, aşırı yutulan havadan ve yediğiniz yiyeceklerden içeceklerden kaynaklanan durumlar olabilir. Her insanda görülebilecek olan mide gazı rahatsızlığı sindirim sistemi ile on iki parmak bağırsağına kadar olan boşlukta sıkışmaya neden olan gazlardır."

"Gaz, herkesin yaşadığı bir şey olmasına rağmen, bazı insanlar için diğerlerine göre daha fazla sorun çıkartır. Aşırı gaz bazen rahatsız edici olmaya başlayabilir veya ağrılı bile olabilir. Yine de beslenmenizde yapacağınız bazı basit değişiklikler gaz oluşmasını önleyebilir ve aynı zamanda sindiriminize yardımcı olabilir."

Dr. Fevzi Özgönül, vücuttan gazı daha hızlı atabilmek için doğal yöntemlere başvurmakta fayda olacağını belirterek, "İlk yapılması gerekenlerden biri sindirime yardımcı gıdaların tüketimidir. Bu sayede gazın vücuttan hızlıca atılmasında yardımcı olursunuz. Çok yağlı, şekerli gıdaları ise tüketmemeye özen göstermekte de yarar var" diye konuştu.

Gaz giderici yoğurt tarifi
Dr. Özgönül, bu karışımı özellikle gaz yapan yiyeceklerden sonra tüketilmesini önerdi.

Malzemeler: 1 çay kaşığı rezene tohumu, 1 çay kaşığı dereotu tohumu, 1 çay kaşığı Frenk kimyonu, 1 çay kaşığı anason ve yoğurt
Hazırlanış: Kasenin içine belirtildiği miktarda malzemeleri koyup karıştırın ve yemek sonrasında tüketin. Yoğurt yerine isteyenler su ile de karışım yapabilir."

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