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Gaz çıkaran yolcu uçağa acil iniş yaptırdı

Gaz çıkaran yolcu uçağa acil iniş yaptırdı

Dubai-Amsterdam seferini yapa Hollanda uçağında sürekli gaz çıkaran yolcu kavgaya neden oldu. Kavga nedeniyle uçak acil iniş yaptı.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 21:39 - Güncelleme: 19-02-2018 21:39

Hollanda merkezli Transavia Havayolları'nın uçağında ilginç bir olay yaşandı. Uçak Dubai- Amsterdam seferini yaparken bir yolcunun sürekli gaz çıkarması yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kokpit.aero'da yer alan habere göre, pilotlar bunun üzerine Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanında kavgaya karışan 4 kişi polis tarafından uçaktan indirildi ve gözaltın alındı. Uçakta olay çıkaran yolcular hakkında dava açılacağı bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Pilot 19 Şubat 2018 23:22 Uçakta acil durumlar için gaz maskesi otomatik olarak düşer normalde. Demek ki gaz testini uçak geçemedi.

    CEVAP YAZ 2 4
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