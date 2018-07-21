  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

G20 Toplantısı Buenos Aires'te başladı

G20 Toplantısı Buenos Aires'te başladı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya getiren toplantı iki gün sürecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-07-2018 17:11 - Güncelleme: 21-07-2018 17:11

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başladı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya getiren toplantı iki gün sürecek.

Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil edeceği toplantıya, diğer G20 üyelerinin heyetlerine ilaveten Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Toplantının ilk gününde delegelerin yapacağı basına kapalı görüşmelerin yanı sıra Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ve IMF Başkanı Christine Lagarde basın toplantısı düzenleyecek.

Ayrıca, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, görüşmelerinin ardından “G20 Aile Fotoğrafı” çekimlerine iştirak edecek.

Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve "kısasa kısas" misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirecek toplantının ana gündem maddesinin yükselen ticaret gerilimleri olacağı belirtiliyor.

Buna ilaveten, kripto paralar, vergilendirme ve yapay zeka çağında istihdam gibi başlıkların da toplantının gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten Arjantin ise öncelik vereceği 3 konunun "çalışma hayatının geleceği", "kalkınma için altyapı yatırımları" ve "sürdürülebilir gıda geleceği" olduğu açıklamıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN G20 Toplantısı Buenos Aires'te başladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 21 Temmuz 2018 17:58 ......Ülkemizde ölüm sessizliği var. Bir şey, her şeye hâkim olmuş.........Ülkeyi Cumhuriyeti Demokrasiyi alt üst eden düzenlemeler tek imzalı “fermannamelerle” yapılıyor ...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro