Fuhuş ve dolandırıcılık yaptığını iddia ettiği karısından boşanmak istiyor

Denizli’de yaşayan 30 yaşındaki E.K., 4 yıl önce evlendiği 25 yaşındaki eşi N.K.’nin 6 ay önce yüzde 80 engelli olan çocukları E.K.’yi (3) da alarak evi terk ettiğini, sonrasında ise çocuğunu Merkezefendi ilçesindeki bir karakola bırakarak apartlarda yaşamaya başladığını öne sürdü. E.K., "Kaldığı apart dairelerinde erkeklerin girip çıktığını tespit ettim. Fuhuş yapmasından şüpheleniyorum. Savcılık araştırıyor. Sosyal medyada birlikte çekilmiş olduğumuz fotoğraflarımız var. Eş dost bunları görüp sürekli beni arıyor. Bunların aramalarından da sıkıldım, kendimi de üzüntüye sokuyorum. Dolandırılan kişiler sosyal medyadaki fotoğraflarının altına yorum yapmış, ben orada fark ettim” dedi.

Çalışmasını istediği eşi N.K.’nin çocuğunu da alarak evden kaçtığını, sonrasında ise çocuklarını karakola bıraktığını öne süren E.K., “4 yıldır evliyim, özürlü bir çocuğum var. Maddiyattan dolayı sıkıntı içerisindeydim, eşimin çalışmasını istedim. Eşim bana, ‘kendine çalışacak karı bul’ dedi ve evi terk etti. Giderken çocuğumu da götürdü. Gittikten sonra çocuğu karakola bırakmış, karakoldan evi aradılar, iş çıkışı gidip çocuğumu aldım” dedi.

Eşinin banka hesaplarına yüklü miktarda para yattığını savunan E.K., “5-6 aydır eşimi takibe aldım nerede olduğunu öğrenmek için. Şu an Denizli’de apart dairelerde kalıyor, kaldığı şahısları da biliyorum. Bunun hesabına yüklü miktarda para aktarılıyor. Çocuğumu ne arayıp soruyor, ne ilgileniyor. Kendisi şahısları dolandırıyor. Çıplak resim atıyormuş, attığı kişiler delilleri bana ulaştırdı. Savcılığa gittim, bu görüntülerle suç duyurusunda bulundum. Şu an bütün delillerim savcılıkta araştırılıyor. Ben de bunları gördüm sosyal medyada, araştırıldı bakıldı. Hepsinin gerçek olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

  • Güncel 14 Ocak 2019 14:18
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