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Fransız haber ajansı AFP'nin Kıbrıs paylaşımı Rumları çıldırttı!

Fransız haber ajansı AFP'nin Kıbrıs paylaşımı Rumları çıldırttı!

DÜNYACA ünlü Fransız haber ajansı AFP'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı Kıbrıs haritası Rum tarafını çileden çıkarttı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 16:35 - Güncelleme: 26-10-2018 16:35

Fransız haber ajansı AFP, Kıbrıs'ta Derinya ve Aplıç kapılarının Türk ve Rum kesimi tarafından karşılıklı açılacağı haberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) de gösteren bir harita paylaştı. Harita ise Güney Kıbrıs'ta tepki çekti.

"BÖYLE BİR DOST OLMAZ": Adanın kuzeyinin 'Turkish Republic of Northern Cyprus' yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gösterildiği harita içn yorum yapan Rum Eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou Marcoulis, "Ne yazık ki dost Fransız haber ajansı AFP, işgal bölgesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet olarak ilan ediyor. Böyle bir dost olmaz" dedi.

"DERHAL DÜZELMESİ GEREK": Fransa'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Traccaz'a çağrı yapan Rum eski bakan, "Bunun derhal düzeltilmesi gerekir" dedi.

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Kaynak : DHA

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