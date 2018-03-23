Fransa'da süpermarkette rehine krizi bitti saldırgan vuruldu

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesine bağlı Trebes kasabasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişinin süpermarkette bir grup kişiyi rehin almıştı. Fransız polisi gerçekleştirdiği operasyonda saldırganı vurdu. Böylelikle operasyon sona erdi. AFP haber ajansı, saldırganın DEAŞ'e bağlılık yemini ettiğini yazdı. Süpermarkette iki yaralı olduğu bildirildi. AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı ise süpermarketteki rehine krizi ve öncesindeki saldırıda ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

DEAŞ'LI TERÖRİSTİN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİ

Teröristin Fas kökenli olduğu ve 2015'teki Paris saldırılarının zanlısı olan DEAŞ'lı terörist Saleh Abdeslam'ın serbest kalmasını talep ettiği ifade edildi. Saldırganın DEAŞ örgütü ile bağlantısının daha önceden bilindiği ifade edildi.

BAŞBAKAN: HENÜZ REHİNE OPERASYONU TAMAMLANMADI

Fransa Başbakanı Édouard Philippe olayın bir terör saldırısı gibi gözüktüğünü ve rehineleri kurtarma operasyonunun henüz sonlanmadığını söyledi.

AFP'ye konuşan, Trebes kasabasında yaşayan bir görgü tanığı bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Fransız l'Express gazetesinin haberinin ulaştığı kaynaklara göre Fransız polisi süpermarketin çevresini sardı. Aude valiliği Twitter'dan bölge halkına yanlış bilgi yaymama ve polisin işini kolaylaştırma çağrısı yaptı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe olayın "çok ciddi" olduğunu duyurdu.

AFP: EN AZ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Trebes Belediye Başkanı BFM TV'ye yaptığı açıklamada rehin alma eyleminde 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Reuters'e konuşan polis kaynağı ise markette 8 rehinenin olduğunu söyledi. AFP polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölen kişilerden birinin markette çalışan kasap olduğu iddia ediliyor. Yerel polis şefi Jean-Valery Lettermann "Maalesef 1 kişinin öldüğünü tahmin ediyoruz. Ancak alana kontrol etmesi için doktor getiremiyoruz" dedi.

REHİNE KRİZİNDEN KISA SÜRE ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMA

Bu olaydan kısa süre önce ise Carcassonne bölgesinde bir adam polisi yaraladıktan sonra vurulmuştu. Carcassonne kasabası ise rehine krizinin yaşandığı Trebes arasında araba ile 15 dakikalık bir mesafe bulunuyor. Trebes ve Carcassonne kasabaları arasındaki iki olay arasında bağlantı olup olmadığı bilinmiyor.