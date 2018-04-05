Flaş! MİT 80 FETÖ'cüyü yurtdışında paketleyip getirdi...

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kosova'da faaliyet gösteren 6 FETÖ üyesini bir operasyonla Türkiye'ye getirmiş ve bu operasyon Kosova'da krize neden olmuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MİT'in yurtdışında bulunan 80 FETÖ'cüyü paketleyerek Türkiye'ye getirdiğini açıkladı...

Habertürk canlı yayınına katılan Bekir Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şöyle...

- MİT, yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştur. Kosova'daki olay büyük bir başarıdır.

- MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi.

OHAL'İN UZATILMASI İHTİYAÇ...

- OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir.

- Erken seçim yok. Herkes hesabını 2019'un mart ve kasım seçimlerine göre yapsın.

TEL RIFAT DA AFRİN GİBİ TEMİZLENECEK...

- YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı.

- Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir.

KEŞKE KILIÇDAROĞLU DA KAMUFLAJ GİYSE...

- (Erdoğan-Putin Ruhani zirvesinden çıkan bildiri ile ilgili) Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor.

- Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin.