  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Flaş! MİT 80 FETÖ'cüyü yurtdışında paketleyip getirdi...

Flaş! MİT 80 FETÖ'cüyü yurtdışında paketleyip getirdi...

MİT'in Arnavutluk'tan 6 FETÖ'cüyü getirmesiyle ilgili tartışma sürerken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MİT'in yurtdışında bulunan 80 FETÖ'cüyü paketleyerek Türkiye'ye getirdiğini açıkladı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-04-2018 10:52 - Güncelleme: 05-04-2018 10:58

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kosova'da faaliyet gösteren 6 FETÖ üyesini bir operasyonla Türkiye'ye getirmiş ve bu operasyon Kosova'da krize neden olmuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MİT'in yurtdışında bulunan 80 FETÖ'cüyü paketleyerek Türkiye'ye getirdiğini açıkladı...

Habertürk canlı yayınına katılan Bekir Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şöyle...

- MİT, yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştur. Kosova'daki olay büyük bir başarıdır.
- MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi.

OHAL'İN UZATILMASI İHTİYAÇ...

- OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir.

- Erken seçim yok. Herkes hesabını 2019'un mart ve kasım seçimlerine göre yapsın.

TEL RIFAT DA AFRİN GİBİ TEMİZLENECEK...

- YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı.

- Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir.

KEŞKE KILIÇDAROĞLU DA KAMUFLAJ GİYSE...

- (Erdoğan-Putin Ruhani zirvesinden çıkan bildiri ile ilgili) Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor.

- Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Flaş! MİT 80 FETÖ'cüyü yurtdışında paketleyip getirdi... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 11:23 keMAL kılıçmaloğlu da ypg ye başsağlığı ve destek ziyaretine bulunacak ama halkın tepkisinden korkuyor.Gerçi ypg denen itlerin temsilcisi olan hdpkk yı sürekli ziyaret ediyor desteklerini iletiyorlar çapsız ana muhalefet...

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro